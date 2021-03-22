Китай ратифицировал соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП, RCEP), сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на департамент ...Читать далее »
ЭКОНОМИКА
АВТО
Тише едешь, дороже будет: почему в Москве растут цены на такси?
В Москве и других российских городах продолжают неуклонно дорожать услуги такси. По оценкам экспертов, за ...Читать далее »
Renault представила новый дизайн популярного автомобиля — ПРАЙМ, 21.03.2021
Renault Россия расширила программу помощи на дорогах: три новых пакета
Власти сказали, что упростит оформление договоров с транспортной сфере — ПРАЙМ, 21.03.2021
ElectraMeccanica Solo: канадский трицикл, который выглядит как полавтомобиля
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ПОЛИТИКА
За что задержали пензенского губернатора и главу крупной фармкомпании
Иван Белозерцев В 6 утра в воскресенье, 21 марта, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета и ...Читать далее »
У губернатора Пензенской области прошли обыски
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Великобритания инвестирует £24 млрд в вооруженные силы
Военные следователи не получили материалов об отравлении Навального
КУЛЬТУРА
Ушел из жизни актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков
В Москве 17 марта в возрасте 68 лет скончался актер МХАТ имени Горького Виктор Конашенков, ...Читать далее »
Умер знаменитый американский дирижер Джеймс Ливайн
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Критики «разгромили» «Лигу справедливости» от Зака Снайдера
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Три дня капрала Шеметки